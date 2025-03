Macron lädt zu Ukraine-Gipfel nach Paris

Unterstützer der Ukraine kommen in Paris zusammen: Bei dem dritten Gipfel dieser Art will die sogenannte "Koalition der Willigen" über den Vorschlag einer europäischen Friedenstruppe sprechen. Sie könnte zum Einsatz kommen, wenn die Ukraine und Russland ein Friedensabkommen schließen. Vorab mahnte der ukrainische Präsident Selenskyj, gegenüber Russland stark zu bleiben. In Richtung USA sagte er, kremlfreundliche Äußerungen schwächten den Druck. Der von US-Präsident Trump eingesetzte Sondergesandte Witkoff wiederhole oft Kreml-Narrative, so Selenskyj.

