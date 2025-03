Macron lädt zu Ukraine-Gipfel nach Paris

Paris: In der französischen Hauptstadt findet am Vormittag ein Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine statt. Zu den Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" werden Spitzenvertreter aus 31 Staaten erwartet, wie der Élysée-Palast bestätigte. Für Deutschland reist der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz an. Auch Nato-Generalsekretär Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werden wird daran teilnehmen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau gehen. Frankreichs Präsident Macron brachte erneut die Entsendung europäischer Friedenstruppen ins Spiel. Am Abend sagte er in Paris, Ziel sei es nicht, an der Frontlinie zu stehen und gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt zu werden. Stattdessen sollten mögliche europäische Streitkräfte durch ihre Präsenz Russlands Armee von einem erneuten Angriff abhalten und es Kiew ermöglichen, Positionen in einer möglichen Friedenszone auf ukrainischem Territorium zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 04:00 Uhr