Macron kündigt Regierungsumbildung an

Paris: Nach der Schlappe seiner Regierungspartei bei der Kommunalwahl will Frankreichs Präsident Macron die Regierung umbilden. Er werde mit einem neuen Team einen neuen Weg einschlagen, sagte Macron in einem Zeitungsinterview. Einzelheiten nannte er nicht. Er kündigte lediglich an, seine Politik sozialer und umweltfreundlicher auszurichten. Bei der Kommunalwahl am Sonntag hatte Macrons Lager große Städte wie Lyon, Straßburg und Bordeaux an die Grünen verloren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 02:00 Uhr