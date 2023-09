Macron kündigt konsequente Umsetzung des Abaja-Verbotes an Schulen an

Paris: Der französische Präsident Macron hat angekündigt, dass das Abaja-Verbot an Schulen von morgen an konsequent durchgesetzt wird. Man werde nichts durchgehen lassen, sagte Macron. Abajas sind knöchellange Umhänge, die von Mädchen und Frauen getragen werden und in islamisch geprägten Ländern üblich sind. Auch der entsprechende Überwurf für Männer, der Qamis, ist an den französischen Schulen tabu. Beide Kleidungsstücke gelten in Frankreich als religiöses Symbol. Bildungsminister Attal verwies darauf, dass es um die Werte der Republik gehe. In Frankreich sind Staat und Religion strikt getrennt. An Schulen ist es seit 2004 verboten, Kopftuch, Kippa oder Kreuz zu tragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 23:00 Uhr