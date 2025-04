Macron: Investitionen in die USA stoppen

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat dazu aufgerufen, geplante Investitionen in den USA vorerst auszusetzen. Es sei nicht angemessen, Milliarden Euro in die amerikanische Wirtschaft zu stecken, wenn diese auf Frankreich draufschlage. Investitionen in den USA sollten deshalb so lange aufgeschoben werden, bis das Thema geklärt sei. Die neuen von Präsident Trump verhängten Zölle nannte Macron "brutal und unnütz". Er rechne mit massiven Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2025 01:00 Uhr