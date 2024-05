Macron hat Staatsbesuch in Berlin begonnen

Berlin: Der französische Präsident Macron ist mit seiner Frau Brigitte zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Neben einem Empfang mit militärischen Ehren bei Bundespräsident Steinmeier steht zum Auftakt ein gemeinsamer Besuch des Demokratiefests an, zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz. Danach ist ein Gang durchs Brandenburger Tor geplant. Am Abend gibt Steinmeier für Macron ein Staatsbankett im Schloss Bellevue, an dem auch Bundeskanzler Scholz teilnimmt. Am Mittag hatte Scholz den engen Schulterschluss mit dem französischen Präsidenten bei einer Reihe von zentralen EU-Vorhaben betont. Beim Bürgerdialog auf dem Demokratiefest sagte Scholz, er habe mit Macron eine "Allianz" geschlossen, um in der EU eine funktionierende Kapitalmarktunion durchzusetzen. Dabei gehe es vor allem darum, dass in Europa gespartes Geld schneller und verstärkt in EU-Staaten investiert wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 15:00 Uhr