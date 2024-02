Macron hält Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine für denkbar

Paris: Um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, schließt der französische Präsident Macron den Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Ein russischer Sieg müsse auf jeden Fall verhindert werden, sagte Macron nach einer Ukraine-Hilfskonferenz in Paris. Bei dem Treffen von gut 20 Staats- und Regierungschefs habe es zwar keine Einigkeit über den Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden. Viele, die heute „nie" sagen, seien dieselben, die vor zwei Jahren noch die Lieferung von Panzern, Flugzeugen oder Raketen mit längerer Reichweite abgelehnt hätten. Der slowakische Ministerpräsident Fico warnte vor einer gefährlichen Eskalation. Einzelne Länder seien bereit, eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 09:00 Uhr