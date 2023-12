Macron hält dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen für unabdingbar

Paris: Frankreichs Präsident Macron ist weiter für eine dauerhafte Feuerpause im Gazastreifen. In einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu machte Macron deutlich, aus seiner Sicht sei es notwendig, auf darauf hinzuarbeiten. Er äußerte sich zugleich tief besorgt über die sehr hohen Opferzahlen und die große Notlage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Frankreich will sich nach Angaben des Elysee-Palasts in den kommenden Tagen zusammen mit Jordanien um humanitäre Einsätze in dem Gebiet bemühen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 08:00 Uhr