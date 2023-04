Macron für größere Rolle Chinas bei Friedenslösung in der Ukraine

Meldungsarchiv - 06.04.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: Frankreichs Präsident Macron will China zu mehr Bemühungen um Frieden in der Ukraine bewegen. Vor einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen berief er sich darauf, dass sich China zur UN-Charta bekannt habe. Dazu gehört die territoriale Integrität und Souveränität einzelner Länder, die die Ukraine durch Russland missachtet sieht. Außerdem verwies Macron auf das chinesische Positionspapier zum Ukraine-Konflikt vom Februar. Es zeige Chinas Bereitschaft, sich an einer Konfliktlösung zu beteiligen. China gibt Russland bisher Rückendeckung. Macron hält sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik auf. Eine 60-köpfige Wirtschaftsdelegation begleitet ihn. Dazu gehören Vertreter des Flugzeugbauers Airbus und des Abfall- und Wasserunternehmens Veolia.

