Macron fordert Stärke und Souveränität von Europa

Den Haag: Frankreichs Präsident Macron hat erneut eine größere europäische Souveränität gefordert. Die Corona-Pandemie und der russische Angriff auf die Ukraine hätten gezeigt, dass es nötig sei, Abhängigkeiten von anderen Staaten zu verringern, sagte Macron in einer europapolitischen Rede in den Niederlanden. Hier gebe es auch schon Fortschritte. Aber um die europäische Identität zu erhalten, müsse Europa seine Partner selbst wählen und sein Schicksal gestalten, statt nur Zeuge des Weltgeschehens zu sein. Macron knüpfte damit an Äußerungen vom Wochenende an: In einem Interview hatte er davor gewarnt, dass Europa in der Frage der Unabhängigkeit Taiwans zum Vasallen der USA werden könnte. Kritiker warfen ihm vor, er schlage sich auf Seiten Chinas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2023 19:00 Uhr