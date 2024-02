Macron fordert mehr Waffen und Mittel für Ukraine

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat zum Auftakt einer Ukraine-Hilfskonferenz mehr Waffen und Mittel für das von Russland angegriffene Land verlangt. Vor 20 Staats- und Regierungschefs - unter ihnen auch Bundeskanzler Scholz - sagte Macron, unser aller Sicherheit stehe auf dem Spiel. Deshalb müssten sich die Unterstützer der Ukraine einen Ruck geben. Zu dem kurzfristig organisierten Treffen in Paris wurde auch der ukrainische Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet. Frankreich zählt neben Italien und Spanien zu den europäischen Ländern, die gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt bisher am wenigsten Militärhilfe für die Ukraine geleistet haben. Bei den Beratungen in Paris geht es weniger um neue Zusicherungen für Waffenlieferungen, sondern um mehr Effizienz der bereits versprochenen Hilfe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 21:15 Uhr