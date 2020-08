Macron: EU soll friedliche Demonstrationen in Belarus unterstützen

Italien führt nächtliche Maskenflicht in der Öffentlichkeit ein

Rom: Die italienische Regierung hat eine nächtliche Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen beschlossen. An Orten, an denen sich Gruppen bilden können, muss nun von abends 18:00 Uhr bis morgens 6 Uhr ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Außerdem müssen auch Discotheken unter freiem Himmel schließen. Gesundheitsminister Speranza unterzeichnete das Dekret dafür bereits, es tritt heute in Kraft. Grund dafür sind die wieder steigenden Infektionszahlen. Italien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Mehr als 35.000 starben an den Folgen der Covid-19 Erkrankung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 23:00 Uhr