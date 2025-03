Macron erwägt Atomschirm für Verbündete

Paris: Frankreichs Präsident Macron erwägt, verbündete Länder mit unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. In einer Ansprache an die Nation sagte Macron am Abend, die Debatte über dieses Thema sei eröffnet. Hintergrund sind Befürchtungen, dass sich die USA als Schutzmacht der Europäer zurückziehen. Frankreich ist der einzige Staat in der EU mit Nuklearwaffen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute in Brüssel über den Ausbau der Verteidigung und die weitere Unterstützung für die Ukraine. Thema ist auch der von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgelegte Plan zur Aufrüstung im Umfang von bis zu 800 Milliarden Euro.

