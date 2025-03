Macron erwägt atomaren Schutz für Verbündete

Paris: Frankreichs Präsident Macron erwägt, verbündete Länder unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. In einer Ansprache an die Nation sagte Macron am Abend, die Debatte über dieses Thema sei eröffnet. Dies sei seine Antwort auf den Aufruf von CDU-Chef Merz, der das Thema im Bundestags-Wahlkampf angesprochen hatte. Hintergrund sind Befürchtungen, dass sich die USA als Schutzmacht der Europäer zurückziehen. Die Entscheidung über den Einsatz der Nuklearwaffen wird nach den Worten Macrons aber auf jeden Fall beim französischen Präsidenten bleiben. Der Staatschef kündigte ferner an, in der kommenden Woche eine Konferenz führender Militärs einzuberufen, um vorbereitet zu sein für den Fall, dass eine Friedenstruppe in die Ukraine entsandt wird.

