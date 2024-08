Macron eröffnet Paralympische Spiele in Paris

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat die Paralympischen Spiele eröffnet. Bei der Feier in Paris sprach er am Abend die traditionelle Begrüßungsformel. Fünf Sportler entzündeten um kurz nach halb zwölf das paralympische Feuer, das in einem Ballon vor dem Hintergrund des Eiffelturms in den Nachthimmel aufstieg. Vorher hatte es wie bei den Olympischen Spielen eine bunte Show mit Tanz, Feuerwerk und dem Einzug der Athleten gegeben. Die deutsche Mannschaft wurde angeführt von der Kanutin Edina Müller und dem Triathleten Martin Schulz. Für Deutschland kämpfen in den kommenden elf Tagen mehr als 140 Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen um Medaillen.

