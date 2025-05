Macron empfängt Bundeskanzler Merz in Paris

Kanzler Merz startet ins politische Tagesgeschäft: Nach seiner gestrigen Wahl zum Bundeskanzler stehen heute Antrittsbesuche in Frankreich und Polen an. In Paris will er mit Präsident Macron unter anderem über die künftige Strategie Europas im Umgang mit den USA sprechen, nach dem radikalen Kurswechsel unter Präsident Trump. Am Mittag wurde Merz von Macron empfangen. In Warschau stehen voraussichtlich die Themen Ukraine-Krieg und Migration im Mittelpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 10:00 Uhr