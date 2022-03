Macron bewirbt sich offiziell um zweite Amtszeit

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreichs Staatschef Macron hat offiziell seine Kandidatur für die anstehenden Präsidentschaftswahlen bekannt gegeben. Und zwar in einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger, der morgen in den großen, französischen Zeitungen veröffentlicht wird. Darin schreibt der 44-Jährige unter anderem wörtlich: "Ich bin ein Kandidat, der mit Ihnen angesichts der Herausforderungen dieses Jahrhunderts eine einzigartige französische und europäische Antwort entwickeln will." Macron ist seit 2017 französischer Präsident. Die Wahlen finden im April statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.03.2022 21:15 Uhr