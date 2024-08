Macron bestätigt Festnahme von Telegram-Chef Durow

Paris: Zwei Tage nach der Festnahme des Telegram-Gründers Durow hat Frankreich den Fall nun offiziell bestätigt. Laut Präsident Macron wurde Durow im Rahmen einer laufenden gerichtlichen Untersuchung festgesetzt. Die Gerichte hätte nun das letzte Wort, so der Präsident weiter. Der Chef des Messengerdienstes Telegram war am Samstagabend kurz nach seiner Landung auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Die zunächst fehlende offizielle Bestätigung für die Festnahme des gebürtigen Russen hatte Spekulationen über die Hintergründe genährt. Die französischen Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet- und Finanzkriminalität vor. Einem Polizeisprecher zufolge befand sich Durow auch heute noch in Gewahrsam.

