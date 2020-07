Macron bei Zeremonie zum französischen Nationalfeiertag

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat zum Nationalfeiertag seinen Landsleuten für ihr Verhalten in der Corona-Krise gedankt. Frankreich habe Hingabe, Hartnäckigkeit, Mut und Solidarität bewiesen, hieß es in einer Erklärung des Staatschefs. Wegen der Pandemie wurde der Ablauf der offiziellen Feier geändert. Macron hat dazu unter anderem Bundesgesundheitsminister Spahn und den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet eingeladen. Er will ihnen dafür danken, dass Deutschland 130 französische Corona-Patienten behandelt hat. Frankreich erinnert am Nationalfeiertag an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789. Er gilt als Auftakt der Französischen Revolution.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.07.2020 12:15 Uhr