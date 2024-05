Macron beendet Staatsbesuch mit Treffen in Meseberg

Meseberg: Zum Abschluss seines dreitägigen Deutschland-Besuchs kommt Frankreichs Präsident Macron heute zu politischen Gesprächen mit Bundeskanzler Scholz zusammen. An dem Treffen auf Schloss Meseberg in Brandenburg nehmen auch mehrere Minister beider Regierungen teil. Inhaltlich wird es vor allem um Rüstungs- und Sicherheitsfragen sowie um europäische Wettbewerbspolitik gehen. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Financial Times" fordern Macron und Scholz, Europa müsse sich als starke industrielle Führungsmacht behaupten und gleichzeitig der erste klimaneutrale Kontinent werden. Vor dem Treffen in Meseberg fliegt Macron zunächst nach Münster, wo er mit dem Westfälischen Friedenspreis geehrt wird.

