Machtübernahme der Taliban jährt sich

Nachrichtenarchiv - 15.08.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan jährt sich heute der Tag der Machtübernahme durch die radikal-islamische Taliban. Vor einem Jahr stürmten sie den Präsidentenpalast in Kabul und übernahmen damit die Kontrolle über das ganze Land. Tagelang kam es zu dramatischen Szenen auf dem Flughafengelände der afghanischen Hauptstadt, da tausende Menschen versuchten zu fliehen. Die Bundeswehr und andere alliierte Staaten versuchten mit Evakuierungsflügen hunderte afghanische Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, die für die NATO-Truppen gearbeitet hatten. - Nach einem Bericht von Amnesty International kommt es seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Demnach wendeten die Taliban massive Gewalt an, um friedliche Proteste aufzulösen. Auch seien Folter, Mord und Vertreibungen von Minderheiten an der Tagesordnung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2022 08:15 Uhr