Machtkampf in Russland spitzt sich zu

Moskau: In Russland eskaliert der Machtkampf zwischen dem Militärunternehmer Prigoschin und der Staatsführung. Prigoschin bezeichnete die offizielle Begründung für den Krieg gegen die Ukraine als Lügengeschichte und bezichtigte Verteidigungsminister Schoigu eines Militärangriffs zur Zerstörung seiner Söldnergruppe Wagner. Das Ministerium in Moskau wies die Anschuldigungen zurück. Der Inlandsgeheimdienst FSB eröffnete ein Strafverfahren gegen Prigoschin. Moskau wirft ihm vor, zum bewaffneten Aufstand aufgerufen zu haben. Prigoschin bestreitet dies. Vor dem Hintergrund des Machtkampfs sind im Stadtzentrum von Moskau gepanzerte Fahrzeuge aufgetaucht. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet, die Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt seien erhöht worden. Zuvor waren Videos im Netz aufgetaucht, auf denen ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament, der Staatsduma, entlang fahren.

