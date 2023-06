Machtkampf in Russland läuft - aus der Region Woronesch werden Kämpfe gemeldet

Meldungsarchiv - 24.06.2023 11:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: In Russland läuft ein Machtkampf zwischen Präsident Putin und der regulären Armeeführung sowie dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin. Putin kündigte ein hartes Vorgehen gegen den Aufstand an. Er wandte sich in einer Fernsehansprache an die Nation. Darin sprach er von Verrat. Jeder, der daran beteiligt sei, werde bestraft. Er werde einen Bürgerkrieg nicht zulassen. Das russische Außenministerium forderte die Bevölkerung auf, Putin zu unterstützen und sich hinter ihn zu stellen. - Prigoschin und seine Söldner-Truppen hatten der russischen Armee zunächst vorgeworfen, sie angegriffen zu haben. Inzwischen sind die Wagner-Einheiten vom südrussischen Rostow am Don auf dem Weg Richtung Norden. Kämpfe werden bereits aus der Region Woronesch gemeldet, auf halbem Weg nach Moskau. In der Hauptstadt wurde der Anti-Terror-Notstand ausgerufen, eine Autobahn im Süden der Stadt wurde gesperrt. - Putin wiederum bekommt Unterstützung vom tschetschenischen Machthaber Kadyrow. Dieser sagte dem russischen Präsidenten zu, bei der Niederschlagung der - wie er sagte - "Meuterei der Wagner-Kämpfer" zu helfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 11:45 Uhr