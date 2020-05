Machtkampf in der AfD nach Kalbitz-Rauswurf

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Rauswurf des Brandenburger Landesvorsitzenden Kalbitz bahnt sich ein Machtkampf in der AfD an. Der Thüringer Landes- und Fraktionschef Höcke erklärte bei Facebook, die Spaltung und Zerstörung der Partei werde er nicht zulassen. AfD-Chef Meuthen und seiner Stellvertreterin von Storch warf Höcke Verrat an der Partei vor. Der Bundesvorstand der AfD hatte die Mitgliedschaft Kalbitz' für nichtig erklärt, wegen früherer Kontakte im rechtsextremen Milieu.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 03:00 Uhr