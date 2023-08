Machthaber im Niger nennen Zeithorizont für zivile Regierung

Niamey: In Niger scheint eine militärische Intervention der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas immer unwahrscheinlicher. Nach einem Treffen mit Militärmachthaber Tiani erklärte der Leiter einer Ecowas-Delegation, man habe den Schlüssel gefunden, um die Gespräche fortzusetzen, bis eine Lösung gefunden sei. Tiani wiederum kündigte an, innerhalb der nächsten drei Jahre zu einer zivilen Regierung zurückkehren zu wollen. Eine Wieder-Einsetzung von Präsident Bazoum lehnte er allerdings ab - darauf besteht die Ecowas bislang und ist nach Angaben ihrer Vertreter auch weiterhin bereit, dies militärisch durchzusetzen. Tiani betonte derweil: Weder das Militär, noch das Volk wolle einen Krieg. Bei Kundgebungen in Niger zeigten sich heute tausende Menschen solidarisch mit dem Vorgehen der Putschisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 21:00 Uhr