Maastricht evakuiert Stadtviertel aus Sorge vor Überschwemunngen

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Maastricht: Auch im Süden der Niederlande kämpfen Menschen gegen das Hochwasser. Die Stadt Maastricht hat rund 10.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Mehrere Stadtviertel sollen evakuiert werden, weil Prognosen zufolge die Maas in der Nacht stark über die Ufer treten wird. Auch in der Stadt Roermond mussten hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Armee schickte hunderte Soldaten zur Hilfe. Das niederländische Königspaar reiste am Abend in die vom Hochwasser stark betroffene Region und sprach mit der Bevölkerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 22:00 Uhr