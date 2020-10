Maaßen weist Versäumnisse bei Weihnachtsmarkt-Attentat zurück

In mehreren EU-Ländern wächst die Angst vor der Corona-Pandemie

Paris: In mehreren europäischen Ländern wächst die Sorge wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie. In Frankreich wurden binnen 24 Stunden fast 19.000 positive Corona-Tests gemeldet. Die Regierung will sich am Abend zu neuen Maßnahmen äußern. - Die Niederlande registrierten mit 5.800 nachgewiesenen Neuinfektionen den zweiten Tagesrekord in Folge. In Österreich waren es etwas mehr als 1.200 – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Gesundheitsminister Anschober begründete die hohe Zahl jedoch auch damit, dass mehr getestet werde als früher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 18:00 Uhr