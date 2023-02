Maaßen lässt Ultimatum zum Parteiaustritt verstreichen

Kurzmeldung ein/ausklappen Weitere Lawinentote in Österreich geborgen

Innsbruck: In Österreich sind zwei weitere Lawinen-Tote geborgen worden. In Osttirol haben Rettungskräfte den Fahrer eines Schneepflugs unter Schneemassen entdeckt; das Fahrzeug war von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Im Tiroler Kaunertal wurde ein Toter geborgen, bei dem es sich wahrscheinlich um einen vermissten 62-jährigen Tourengeher handelt. In St. Anton am Arlberg geht die Suche nach zwei Wintersportlern weiter, die eine Lawine gestern mitgerissen hatte. In den letzten Tagen sind in Österreich bereits drei Tote aus Schneemassen geborgen worden. In großen Teilen der Alpen ist die zweithöchste Lawinenwarnstufe in Kraft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2023 12:00 Uhr