Maaßen lässt Ultimatum für CDU-Austritt verstreichen

Kurzmeldung ein/ausklappen Lawinen reißen in den Alpen mehrere Menschen in den Tod

Innsbruck: In den Alpen sind am Wochenende mehrere Menschen von Lawinen getötet worden. Allein in den österreichischen Bundesländern Tirol und Vorarlberg starben seit Freitag sieben Wintersportler und ein Schneepflugfahrer, in Südtirol verunglückte eine Skitourengeherin aus Bayern tödlich. In Bayern waren laut Lawinenwarndienst in den vergangenen Tagen vor allem im Allgäu und ab einer Höhe von 1.400 Metern vermehrt Lawinen abgegangen. Sie seien hauptsächlich durch Wintersportler ausgelöst worden. Die Gefahr war auch am Wochenende hoch. Schwer verletzt wurde in Bayern nach Angaben des Lawinenwarndienstes aber zunächst niemand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2023 16:00 Uhr