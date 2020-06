Maas zu Gesprächen in Israel eingtetroffen

Sibler lobt Eröffnung der Landesausstellung als gutes Signal

Friedberg: Mit sechs Wochen Corona-bedingter Verspätung öffnet in Schwaben von heute an die Bayerische Landesausstellung 2020 für Besucher. Im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im Feuerhaus in Aichach geht es bis November um die Entwicklung der bayerischen Städte und Märkte im Mittelalter und den Aufstieg der Wittelsbacher. Kunstminister Sibler sagte im BR, es sei ein gutes Signal, dass die Ausstellung als eine der ersten in Europa wieder stattfinden könne. Dort gelinge es, komplizierte historische Zusammenhänge verständlich zu machen. Sibler betonte aber auch, Kunst und Kultur würden noch länger eingeschränkt bleiben. Die nächste anstehende Lockerung greift am Montag: Dann dürfen zu Veranstaltungen im Freien wieder bis zu 100 Gäste kommen - in geschlossenen Räumen sind nur halb so viele zugelassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2020 08:00 Uhr