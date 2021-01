Maas zeigt sich erleichtert angesichts des Machtwechsels in den USA

Berlin: Nach dem Machtwechsel in den USA zeigt sich Außenminister Maas erleichtert. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF verwies er auf Bidens erste Rede, in der der US-Präsident vor allem von Zusammenhalt, Wahrheit und Respekt gesprochen hat. Das sei das Gegenteil davon, was wir die letzten vier Jahre erlebt haben und das seien gute Voraussetzungen, so der Außenminister. Deutschland sei sich bewusst, dass es in den USA Erwartungen an die Bundesregierung gibt, sagte Maas. Konkret nannte er die Außen- und Sicherheitspolitik. Darauf müsse Deutschland Antworten finden und darüber liefen auch Gespräche in der Europäischen Union. Kanzlerin Merkel hatte schon gestern ihre Glückwünsche an Biden und seine Vizepräsidentin Harris übermittelt. Sie freue sich auf ein neues Kapitel deutsch-amerikanischer Freundschaft und Zusammenarbeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 11:00 Uhr