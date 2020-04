Maas will keine Prognose über Sommerurlaub abgeben

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas kann noch nicht abschätzen, ob die weltweite Reisewarnung für Touristen vor dem Sommer aufgehoben werden kann. Der SPD-Politiker sagte, solange es in vielen Ländern Ausgangssperren gebe, werde man dort auch keinen Urlaub machen können. Man werde von Woche zu Woche entscheiden und sich - so gut es gehe - auch europäisch abstimmen. Die aktuelle Reisewarnung gilt seit Mitte März und noch bis zum 3. Mai. Bisher gab es solche Warnungen in der Regel nur für Kriegsgebiete. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich bereits gestern skeptisch zu Sommer-Urlauben im Ausland geäußert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 11:45 Uhr