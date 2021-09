Maas will keine längerfristigen Hilfen für Afghanistan

Medwedew besiegt Djokovic im Finale der US-Open

New York: Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat die US Open gewonnen. Im Finale besiegte er den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien mit 6:4, 6:4 und 6:4. Djokovic verpasste durch die überraschend deutliche Niederlage den Grand Slam aus Siegen bei allen vier Majors in einem Jahr. Das war zuletzt dem Australier Rod Laver 1969 gelungen. Für Medwedew sind die US Open in New York der erste Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

