Maas will europäischen Datenaustausch mit Urlaubsländern

Gaststätten, Cafés und Biergärten in Bayern öffnen wieder

München: In Bayern dürfen Gaststätten und Cafés heute im Freien wieder Gäste bewirten. Auch Biergärten sind wieder geöffnet. Es gelten allerdings einige Auflagen: So müssen zum Beispiel die Gäste auf dem Weg zum Tisch eine Maske tragen. Zwischen den Tischen muss es 1,50 Meter Abstand geben, und auch die Bedienungen müssen diesen Abstand zu den Gästen einhalten. Auch für die bayerischen Schulen werden von heute an weitere Einschränkungen zurückgenommen: Für die Erstklässler gibt es wieder Präsenzunterricht, ebenso für die fünften Klassen an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien sowie für die Sechstklässler an Realschulen und Gymnsien. An Wirtschaftsschulen wird ebenfalls der Unterricht für weitere Klassenstufen wieder aufgenommen. Nach den Pfingstferien sollen dann weitere Schüler wieder in die Schulen zurückkehren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.05.2020 10:45 Uhr