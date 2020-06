Maas will Europäische Reisewarnung noch diese Woche aufheben

Nachrichtenarchiv - 02.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas will die europaweite Reisewarnung noch diese Woche aufheben. Derzeit werde ein Beschluss für die morgige Kabinettssitzung vorbereitet, sagte Maas. Die weltweit gültige Reisewarnung für die Länder der Europäischen Union soll dann durch detaillierte Reisehinweise ersetzt werden. Nach den Worten des Außenministers sollen sich die Bürger über die Lage in den einzelnen Staaten informieren - und damit auch besser planen können, wohin sie in den Urlaub fahren können. Ursprünglich wollte die Bundesregierung die Reisewarnung für Europa am 15. Juni aufheben. Wann die Deutschen auch wieder Ziele außerhalb der EU ansteuern können, ist derzeit noch nicht klar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 15:00 Uhr