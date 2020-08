Maas will Druck auf Lukaschenko-Regierung in Belarus erhöhen

Söder hält an Gesundheitsministerin Huml fest

München: Trotz der Panne bei den Coronatests für Reiserückkehrer spricht Ministerpräsident Söder Gesundheitsministerin Huml sein Vertrauen aus. Bei einer Pressekonferenz sagte Söder, Huml habe ihm zweimal den Rücktritt angeboten. Er habe abgelehnt, weil sie in den vergangenen Monaten als Coronateam gemeinsam viel geleistet hätten. Es habe ärgerliche Fehler in der Umsetzung der Tests gegeben, allerdings nicht in der Strategie. Das sei auch dem hohem Tempo beim Start der Tests geschuldet, dieses Tempo gebe aber Corona vor. Söder kündigte auch Umstrukturierungen an. So wechselt der bisherige Chef des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Zapf, als Berater ins Gesundheitsministerium. Das LGL selbst wird um 100 Mitarbeiter aufgestockt. Huml betonte, dass man derzeit die rund 900 positiv Getesteten informiere. In rund 100 Fällen sei eine Zuordnung allerdings noch schwierig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2020 17:00 Uhr