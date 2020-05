Maas will Datenaustausch mit europäischen Urlaubsländern

Seehofer und Söder besuchen Grenzübergang Freilassing

Freilassing: Bundesinnenminister Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder besuchen heute gemeinsam eine deutsch-österrreichische Grenze. Am Übergang in Freilassing wollen sich die beiden CSU-Politiker am Nachmittag ein Bild von der aktuellen Situation machen. Im direkten Grenzgebiet hatten die Kontrollen zur Pandemie-Bekämpfung für großen Unmut gesorgt, weil Berufspendler und Unternehmer Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. Seit dem Wochenende werden die Kontrollen nur noch stichprobenartig durchgeführt, offiziell laufen sie aber noch bis Mitte Juni. Innenminister Seehofer hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Lockerungen auch wieder zurückgenommen werden, falls die Corona-Infektionen stark zunehmen. Derzeit werden auch die Corona-Quarantäne Regeln überarbeitet. Die Bundesländer wollen in den nächsten Tagen die Vorgabe aufheben, wonach jeder nach Deutschland Einreisende 14 Tage in Quarantäne muss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2020 08:00 Uhr