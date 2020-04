Maas will Corona-Krise zum Thema deutscher EU-Ratspräsidentschaft machen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas will den Kampf gegen das Corona-Virus zum Thema der anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen. Es gelte Lehren aus der Krise zu ziehen, schrieb Maas in einem Gastbeitrag für die Zeitung die Welt. Zum Beispiel durch eine Verbesserung des EU-Katastrophenschutzes und der gemeinsamen Beschaffung und Produktion von lebenswichtigen Medizingütern. Sobald man über den Berg sei, müsse man die Beschränkungen für freies Reisen und den Binnenmarkt schrittweise und koordiniert wieder aufheben, so der Außenminister weiter. Außerdem forderte der SPD-Politiker ein Wiederbelebungsprogramm für Europa. Dabei solle massiv in Forschung, Klimaschutz, technologische Souveränität und krisenfeste Gesundheits- und Sozialsysteme investiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 06:00 Uhr