Maas will Corona-Geimpfte früher in Restaurants und Kinos lassen

Berlin: Außenminister Maas hat sich als erstes Mitglied der Bundesregierung dafür ausgesprochen, Menschen mit einer Corona-Impfung früher wieder Besuche in Restaurants oder Kinos zu erlauben. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es sei zwar noch nicht abschließend geklärt, inwiefern man in diesem Fall noch andere infizieren könne. Ein Geimpfter nehme aber niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg. Damit falle mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.01.2021 01:00 Uhr