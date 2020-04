Maas will Corona-Bewältigung zum Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft maachen

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas will die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie zum Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte machen. In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt schreibt Maas, dies solle dazu beitragen, Corona und seine Folgen zu überwinden. Es gelte, Lehren aus der Krise zu ziehen. Beispiele dafür seien eine Verbesserung des europäischen Katastrophenschutzes und der gemeinsamen Beschaffung und Produktion von lebenswichtigen Medizingütern. Zugleich müssten Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit unter dem Deckmantel der Pandemie rückgängig gemacht werden. Die Fehlentwicklungen, die diese Krise schonungslos offengelegt habe, müssten korrigiert werden, so Maas. Der Außenamtschef dürfte damit auf die umstrittenen Notstandsgesetze des ungarischen Ministerpräsidenten Orban anspielen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 03:00 Uhr