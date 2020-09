Maas widerspricht Russlands Vorwürfen die Nawalny-Ermittlungen zu blockieren

Über hunderttausend Menschen demonstrieren in Belarus

Minsk: In Belarus sind trotz eines massiven Polizeiaufgebots erneut mehr als hunderttausend Menschen gegen Staatschef Lukaschenko auf die Straße gegangen. In Minsk ließen die Behörden Soldaten aufmarschieren, Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge auffahren und U-Bahnstationen schließen. Dennoch versammelten sich die Menschen wieder zu Massenprotesten im Zentrum der Hauptstadt. Etwa 250 Demonstranten wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Viasna festgenommen. Das Innenministerium wollte dies nicht bestätigen. Auch in vielen anderen Städten gab es wieder Proteste. In Grodno an der Grenze zu Polen kam es dabei zu Zusammenstößen mit der Polizei. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August demonstrieren die Menschen in Belarus vor allem an den Sonntagen für ein Ende der seit 26 Jahren andauernden Herrschaft von Lukaschenko.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 22:00 Uhr