Maas warnt vor europäischem Tourismus-Wettlauf

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat Bedenken gegen touristische Reisen ins Ausland in diesem Sommer. Maas sagte der "Bild am Sonntag", es dürfe in dieser Frage keinen europäischen Wettlauf geben. Er verwies auf die vielen Corona-Erkrankungen infolge von Ski-Urlaub im österreichischen Ischgl. So etwas dürfe sich nicht wiederholen. Der SPD-Politiker bezog sich offenbar auf Überlegungen von Österreichs Kanzler Kurz, die Grenzen seines Landes für Urlauber aus Tschechien und Deutschland wieder zu öffnen. Landwirtschaftsministerin Klöckner wirbt unterdessen für Urlaub auf dem Land. Die CDU-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, im ländlichen Raum gebe es viele kleine Ferienwohnungen bis hin zum Urlaub auf dem Bauernhof mit eigenem Wohnbereich. Dort könnten Abstandsregeln gut eingehalten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 06:00 Uhr