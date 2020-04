Maas warnt vor dramatischen Folgen von zu frühen Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas warnt davor, die Ausgangsbeschränkungen verfrüht zu lockern. In der "Rheinischen Post" verwies er auf die hohe Zahl der Corona-Toten in anderen Ländern. Jeder Tag, den Kontaktsperren zu früh aufgehoben würden, könne für die Gesundheit vieler Menschen dramatische Folgen haben, so Maas. Sollte es in Deutschland zu einem erneuten starken Infektionsanstieg kommen, könnten die Behörden noch drastischere Maßnahmen als bisher ergreifen. Man müsse alles tun, um ein solches Szenario zu vermeiden, erklärte der Außenminister.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 02:00 Uhr