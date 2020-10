Maas warnt ein Jahr nach Halle-Anschlag vor Gefahr durch Rechtsextremismus

RKI meldet mehr als 4.500 Neuinfektionen

Berlin: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist erneut stark gestiegen. Das Robert-Koch-Institiut hat innerhalb von 24 Stunden 4.526 neue Fälle registriert. Das sind nocheinmal gut 500 Fälle mehr als gestern. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, stieg um elf auf 9.584. Angesichts der zunehmenden Fallzahlen berät Bundeskanzlerin Merkel am Mittag per Videoschalte mit den Bürgermeistern von elf großen Städten in Deutschland darüber, wie eine gemeinsame Strategie aussehen könnte, um das Virus vor allem in den Ballungszentren einzudämmen. Außerdem trifft sich der bayerische Ministerpräsident Söder am Nachmittag mit dem österreichischen Kanzler Kurz am Grenzübergang bei Bad Reichenhall. Dabei wollen beide über Anti-Corona-Maßnahmen und den Grenzverkehr sprechen. Auch in Österreich nimmt die Zahl der Neuinfektionen stetig zu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 07:00 Uhr