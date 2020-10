Maas verspricht weiterhin offene Grenzen zu den Nachbarstaaten

Mehrere europäische Länder kündigen Teil-Lockdowns an

Brüssel: Mehrere europäische Länder haben wegen steigender Corona-Neuinfektionen einen Teil-Lockdown angekündigt. In Österreich gilt ab Dienstag eine Ausgangssperre für die Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens. Restaurants, Bars sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Die Schulen bleiben geöffnet, in der Oberstufe und an Hochschulen gibt es wieder Heimunterricht. Auch England geht ab Donnerstag in den teilweisen Lockdown. Bars, Restaurants und nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen schließen, Schulen und Universitäten bleiben geöffnet. In Schottland, Wales und Nordirland gelten schon schärfere Regeln als in England. Auch in Portugal werden die Vorschriften strenger: ab Mittwoch sind etwa siebzig Prozent der Bevölkerung davon betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 23:00 Uhr