Maas unternimmt Vermittlungsversuch im Gas-Streit zwischen Griechenland und der Türkei

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Der Gas-Streit zwischen Griechenland und der Türkei spitzt sich weiter zu. Beide Länder planen heute Militärmanöver im Mittelmeer. Die zwei Nachbarstaaten erheben Ansprüche auf dieselben Gebiete im Mittelmeer. Sie wollen sie auf Bodenschätze untersuchen. Im Fokus steht dabei Erdgas. Bundesaußenminister Maas startet heute einen Vermittlungsversuch: Am Vormittag wird er in Athen Regierungschef Mitsotakis treffen, am Nachmittag ist ein Gespräch mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu in Ankara geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 04:00 Uhr