Maas übergibt erste Tranche der Soforthilfe für den Libanon

Beirut: Gut eine Woche nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt hat Bundesaußenminister Maas bei einem Besuch vor Ort eine erste Hilfszahlung übergeben. Dem libanesischen Roten Kreuz überreichte er einen Scheck in Höhe von einer Million Euro. Insgesamt hat Berlin Soforthilfen in Höhe von 20 Millionen Euro zugesagt. Maas bekräftigte, dass Deutschland zum Wiederaufbau Beiruts beitragen wolle. Allerdings schränkte er ein, dass es weitreichende Refomen im Libanon geben müsse, wenn die Bundesregierung und die EU auch langfristig helfen sollten. Maas sagte wörtlich: "In diesem Land gibt es nicht viel, das so bleiben kann, wie es ist." Der Außenminister forderte vor allem Reformen in der Wirtschaft und mehr Einsatz gegen Korruption.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 19:00 Uhr