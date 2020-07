Maas: Türkei wichtiger Gesprächspartner für Deutschland

Nachrichtenarchiv - 02.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat die Türkei als einen wichtigen Gesprächspartner bezeichnet. Deutschland werde sich im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft für eine pragmatische Zusammenarbeit stark machen, so Maas nach einem Treffen mit seinem türkischem Kollegen Cavusoglu. Maas betonte unter anderem auch die Bedeutung der Türkei im Rahmen des Syrienkonflikts. Ein weiteres Thema war der Tourismus in der Coronakrise. Die Reisewarnung für die Türkei bleibt vorerst bestehen. Maas betonte aber ausdrücklich, dass Familienbesuche in der Türkei nicht davon betroffen sind. Der türkische Außenminister Cavusoglu forderte, die Reisewarnung rasch aufzuheben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2020 12:00 Uhr