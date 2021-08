Maas strebt zivilen Weiterbetrieb des Kabuler Flughafens an

Nachrichtenarchiv - 23.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas will sich dafür einsetzen, dass der Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul auch nach dem Abzug der ausländischen Truppen für Evakuierungsflüge genutzt werden kann. Maas sagte, Deutschland sei mit den USA, der Türkei und anderen Partnern im Gespräch. Darüber werde man auch mit den Taliban sprechen müssen. Die radikalen Islamisten hatten es zuvor abgelehnt, dass der Flughafen Kabul noch über den 31.August hinaus für Evakuierungsflüge zur Verfügung steht. - Nach den Worten des Außenministers ist die Lage am und um den Flughafen in den vergangenen Stunden noch chaotischer geworden. Die Bundesregierung rate davon ab, sich auf eigene Faust dorthin auf den Weg zu machen. Maas versprach: Solange Deutschland die Chance habe, werde man soviele Menschen ausfliegen wie möglich.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 23.08.2021 21:00 Uhr