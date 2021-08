Maas spricht von chaotischen Zuständen am Kabuler Flughafen

Nachrichtenarchiv - 18.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesaußenminister Maas hat die Lage am Flughafen von Kabul als außerordentlich chaotisch bezeichnet. Nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung sagte Maas, nach seinen Informationen scharten sich vor den Toren des Flughafens Hunderte bis Tausende von Menschen. Dabei komme es auch immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Unsicher sei die Lage weiter für afghanische Ortskräfte, die für die deutsche Botschaft oder die Bundeswehr gearbeitet haben. Bisher gebe es keine Zusagen der Taliban, wonach sie ohne Probleme zum Flughafen kommen könnten, so Maas. Mittlerweile habe es fünf Flüge der Bundeswehr von Kabul in die usbekische Hauptstadt Taschkent gegeben. Damit habe man etwa 500 Menschen in Sicherheit gebracht, mehr als 100 von ihnen seien afghanische Staatsangehörige. Für heute sind laut Maas noch zwei weitere Evakuierungsflüge geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 20:00 Uhr